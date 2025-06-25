В Ереване задержали архиепископа Галстаняна и еще двух человек

Лидера движения «Священная борьба», архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна задержали в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что задержанного увезли в Службу национальной безопасности республики.

По словам адвоката Сергея Арутюняна, задержаны еще два человека, в том числе дьякон. При обысках в доме архиепископа не обнаружили ничего противозаконного.

Ранее Следственный комитет Армении заявил, что Галстанян якобы планировал смену власти в стране «не разрешенным конституцией способом», приобрел инструменты и средства для терактов и подготовился к «узурпации власти». В домах архиепископа и сторонников «Священной борьбы» проводились обыски, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

