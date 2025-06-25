В Подмосковье пресекли подготовку теракта против военнослужащего

ФСБ пресекла на территории Московской области подготовку теракта в отношении военнослужащего. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

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Отмечается, что преступление планировали пособники спецслужб Украины. Злоумышленники намеревались совершить теракт против «одного из военнослужащих в столичном регионе».

По данным ФСБ, силовики обнаружили близ одного из подмосковных садоводческих некоммерческих товариществ двух граждан РФ, которые изымали из схрона самодельное взрывное устройство. Бомбу собирались применить при диверсионно-террористическом акте.

Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании и были нейтрализованы. Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконных приобретении, передаче, хранении взрывчатки.

Ранее ФСБ задержала в Запорожской области трех граждан РФ, планировавших подорвать объект газораспределительной сети в Бердянске, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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