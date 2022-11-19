Медведев назвал положение Зеленского из-за переговоров с РФ цугцвангом

Президент Украины находится в безвыходном положении из-за переговоров с Россией, которые для него опасны в связи с возможной местью националистов. Так считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

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«Они (переговоры – прим. НСН) для него очень опасны... Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол. А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока. Цугцванг», — заявил Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в переговорном процессе ищет «краткосрочное затишье» для восстановления сил.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:НационалистыВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияПереговорыВСУ
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