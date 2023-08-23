В МИД РФ пообещали ответить на атаки Киева на гражданские объекты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на гражданские объекты в России не останутся без ответа, сообщает пресс-служба дипведомства.

Минобороны РФ: Украина пыталась совершить атаку тремя беспилотниками

По её словам, российские Вооружённые силы, «выполняющие задачи по денацификации и демилитаризации Украины», ответят на «преступные действия неонацистского киевского режима».

«Не намерены игнорировать роль в этих преступлениях спецслужб западных стран, предоставляющих украинским неонацистам развединформацию», - заключила Захарова.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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