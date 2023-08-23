В МИД РФ пообещали ответить на атаки Киева на гражданские объекты
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Киева на гражданские объекты в России не останутся без ответа, сообщает пресс-служба дипведомства.
По её словам, российские Вооружённые силы, «выполняющие задачи по денацификации и демилитаризации Украины», ответят на «преступные действия неонацистского киевского режима».
«Не намерены игнорировать роль в этих преступлениях спецслужб западных стран, предоставляющих украинским неонацистам развединформацию», - заключила Захарова.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Польше обрушился жилой дом
- Путин заявил, что БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка
- В школах России 29-30 августа впервые пройдут учения по действиям при ЧП
- Американская теннисистка Серена Уильямс родила второго ребенка
- Истребитель МиГ-29 поднимали для сопровождения норвежского самолета
- В МИД РФ пообещали ответить на атаки Киева на гражданские объекты
- В Москве пытавшийся ограбить аптеку вор насмерть порезался при ограблении
- Индия посадила спускаемый модуль на Луну
- Минфин РФ И ЦБ смягчили ограничения на выплаты дивидендов иностранцам
- Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru