На Украине назвали сроки завершения конфликта

Украинцам не стоит ждать скорого окончания конфликта, сообщила изданию «Страна.ua» вице-премьер Ирина Верещук.

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По ее словам, боевые действия могут продлиться еще несколько лет, а «путь будет долгим и трудным». Отмечается, что граждане должны настроиться на длительную и тяжелую борьбу.

Как оказалось, разведка Запада не ожидала, что военнослужащие России выстроят в зоне проведения специальной военной операции продуманную и высокотехнологичную оборону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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