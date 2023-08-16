На Украине назвали сроки завершения конфликта

По ее словам, боевые действия могут продлиться еще несколько лет, а «путь будет долгим и трудным». Отмечается, что граждане должны настроиться на длительную и тяжелую борьбу.

Как оказалось, разведка Запада не ожидала, что военнослужащие России выстроят в зоне проведения специальной военной операции продуманную и высокотехнологичную оборону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

