Человечество своими действиями включило обратную положительную связь в корреляции с климатом: если оно прекратит выбросы в атмосферу, то температура на планете все равно продолжит повышаться. Об этом в пресс-центре НСН рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Константин Грибанов.

«Во-первых, основным драйвером всего этого является повышение содержания углекислого газа в атмосфере. Как мы его повышаем? Ездим на автомобилях. Во‑вторых, мы включили положительные обратные связи: если мы перестанем всё делать, то повышение температуры продолжится без нас. Поэтому мы в Уральском федеральном университете участвуем в проекте, где изучаем, как достичь не то чтобы углеродной нейтральности, но и углеродной стабильности. Нужно придумать технологии, которые стабилизируют климат, потому что климат уже рванул вверх без нас», — рассказал он.