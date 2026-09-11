«Лишь через 100 лет»: Почему Земля не сможет сама стабилизировать климат
Константин Грибанов и Ирина Репина заявили НСН, что теперь мировая температура продолжит расти уже независимо от человека.
Человечество своими действиями включило обратную положительную связь в корреляции с климатом: если оно прекратит выбросы в атмосферу, то температура на планете все равно продолжит повышаться. Об этом в пресс-центре НСН рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Константин Грибанов.
«Во-первых, основным драйвером всего этого является повышение содержания углекислого газа в атмосфере. Как мы его повышаем? Ездим на автомобилях. Во‑вторых, мы включили положительные обратные связи: если мы перестанем всё делать, то повышение температуры продолжится без нас. Поэтому мы в Уральском федеральном университете участвуем в проекте, где изучаем, как достичь не то чтобы углеродной нейтральности, но и углеродной стабильности. Нужно придумать технологии, которые стабилизируют климат, потому что климат уже рванул вверх без нас», — рассказал он.
В свою очередь заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, доктор физико-математических наук Ирина Репина отметила, что даже если остановить практически все выбросы, то климат стабилизируется лишь через очень много лет.
«Как показывают расчеты климатических моделей, даже если сейчас человечество прекратит полностью выделять углекислый газ и выбросы уйдут на доиндустриальный уровень, то климатическая система вернется к начальному уровню только более чем через сто лет», — уточнила она.
Ранее Репина заявила НСН, что главная опасность для человечества в глобальном потеплении заключается в том, что число опасных погодных явлений, которые угрожают сельскому хозяйству и комфортной жизни людей, растет.
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