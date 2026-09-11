«Когда я рассказываю ужасы про климатические изменения, я имею ввиду, что количество углерода в земной коре достаточно для того, чтобы организовать точно такую же атмосферу как на Венере: чтобы здесь был парниковый эффект с температурой плавления свинца на поверхности. И в этом случае я всегда называю Антарктиду спасательным кругом человечества. Потому что она замедлит этот процесс, и пока она тает, наш климат не меняется так быстро», — уточнил он.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, доктор физико-математических наук Ирина Репина в пресс-центре НСН рассказала, что весь мировой океан продолжает нагреваться, и происходит это из-за явления «Эль‑Ниньо».

