Климатолог назвал Антарктиду «спасательным кругом» человечества
Антарктида тает и не препятствует развитию на Земле парникового эффекта с температурой плавления свинца на ее поверхности, заявил НСН Константин Грибанов.
Антарктида не даст Земле нагреться до температуры Венеры. Об этом в пресс-центре НСН рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Константин Грибанов.
«Когда я рассказываю ужасы про климатические изменения, я имею ввиду, что количество углерода в земной коре достаточно для того, чтобы организовать точно такую же атмосферу как на Венере: чтобы здесь был парниковый эффект с температурой плавления свинца на поверхности. И в этом случае я всегда называю Антарктиду спасательным кругом человечества. Потому что она замедлит этот процесс, и пока она тает, наш климат не меняется так быстро», — уточнил он.
Ранее заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, доктор физико-математических наук Ирина Репина в пресс-центре НСН рассказала, что весь мировой океан продолжает нагреваться, и происходит это из-за явления «Эль‑Ниньо».
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