Набиуллина назвала незначительным влияние атак ВСУ на логистические объекты

Атаки украинских беспилотников на логистические объекты в России сказываются на инфляции лишь незначительно. Как пишет RT, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Мантуров потребовал уделить особое внимание восстановлению НПЗ

«Что касается влияния вот этих атак на логистические цепочки... достаточно низкое, незначительное», - сказала она.

Также Набиуллина отметила, что регулятор по-прежнему исходит из восстановления выбывших производственных мощностей до конца года, российские НПЗ должны восстановиться за этот срок.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России осталось отремонтировать 10% поврежденных нефтеперерабатывающих заводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУНПЗАтакаЦентробанкЭльвира Набиуллина

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