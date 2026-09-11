Набиуллина назвала незначительным влияние атак ВСУ на логистические объекты
Атаки украинских беспилотников на логистические объекты в России сказываются на инфляции лишь незначительно. Как пишет RT, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Что касается влияния вот этих атак на логистические цепочки... достаточно низкое, незначительное», - сказала она.
Также Набиуллина отметила, что регулятор по-прежнему исходит из восстановления выбывших производственных мощностей до конца года, российские НПЗ должны восстановиться за этот срок.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России осталось отремонтировать 10% поврежденных нефтеперерабатывающих заводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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