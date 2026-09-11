Набиуллина назвала незначительным влияние атак ВСУ на логистические объекты

«Что касается влияния вот этих атак на логистические цепочки... достаточно низкое, незначительное», - сказала она.

Также Набиуллина отметила, что регулятор по-прежнему исходит из восстановления выбывших производственных мощностей до конца года, российские НПЗ должны восстановиться за этот срок.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России осталось отремонтировать 10% поврежденных нефтеперерабатывающих заводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

