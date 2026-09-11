Климатолог опровергла миф о «глобальном водном банкротстве»
Ирина Репина заявила НСН, что термин «водное банкротство» больше применим к отдельным регионам, это не глобальная проблема.
Россия может не бояться о «водного банкротства», ситуацию надо рассматривать в каждом конкретном регионе. Об этом в пресс-центре НСН рассказала заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, доктор физико-математических наук Ирина Репина.
«Это больше региональная проблема. Естественно там, где наступает жара, мелеют реки, это действительно связано с глобальным потеплением. Однако реки Сибири, например, наоборот пополняются. Количество наводнений в каких-то регионах тоже растет. А Волга, например, мелеет. То есть разные реки реагируют по-разному. Все очень зависит от региона, но России бояться нечего», — рассказала она.
Ранее Репина заявила НСН, что весь мировой океан продолжает нагреваться и происходит это из-за явления «Эль‑Ниньо».
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