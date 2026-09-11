«Это больше региональная проблема. Естественно там, где наступает жара, мелеют реки, это действительно связано с глобальным потеплением. Однако реки Сибири, например, наоборот пополняются. Количество наводнений в каких-то регионах тоже растет. А Волга, например, мелеет. То есть разные реки реагируют по-разному. Все очень зависит от региона, но России бояться нечего», — рассказала она.

Ранее Репина заявила НСН, что весь мировой океан продолжает нагреваться и происходит это из-за явления «Эль‑Ниньо».

