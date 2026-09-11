Экономисты не ждут понижения ключевой ставки до конца года
Денис Ракша заявил НСН, что действия ЦБ и правительства отражаются на показателях инфляции с очень большим запаздыванием.
До конца года Центробанк не снизит ключевую ставку ниже 14%, предпосылок для этого не будет и в начале следующего года, заявил НСН экономист Денис Ракша.
Совет директоров Банка России 11 сентября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Ракша назвал это предсказуемым.
«Вариантов снижения ключевой ставки до конца года не просматривается, так как Центробанк еще на прошлом заседании выпустил прогноз. Согласно этому прогнозу, ставка до конца года не должна поменяться. Поэтому и сегодняшнее решение не было сюрпризом, никаких изменений пока не ждем. До конца года у ЦБ не будет никаких поводов для снижения ставки. Вероятно, не будет их и в начале следующего года», - объяснил он.
По его словам, ставка меняется в ответ на то, что делалось примерно полгода назад, так как экономика реагирует не сразу.
«Центробанк не боится снижения ставки, он снижает или не снижает ставку, опираясь на инфляцию. ЦБ смотрит, что происходит с текущей инфляцией и инфляционными ожиданиями граждан и бизнеса. В зависимости от этих основных параметров и принимается решение. Инфляцией ЦБ управляет только частично, в той части, которая относится к финансовому сектору. К части расходам бюджета ЦБ не имеет отношения. Нужно понимать, что и действия ЦБ, и действия правительства отражаются на показателях инфляции с очень большим запаздыванием – от нескольких месяцев до нескольких кварталов. Поэтому ставка изменяется фактически в ответ на то, что делалось минимум полгода назад», - подытожил собеседник НСН.
Ранее финансовый директор компании «Альфа-Деньги» Екатерина Фурзикова заявила, что цикл снижения ключевой ставки в России может замедлиться по сравнению с ожидаемыми темпами, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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