Набиуллина заявила, что ключевая ставка отражает состояние экономики

По её словам, в устойчивых компонентах ставки одним из главных показателей является инфляция, а именно соотношение спроса и предложения.

«И таргетирование инфляции как раз позволяет денежно-кредитной политике соответствовать складывающейся экономике в целом», — подчеркнула глава регулятора.

Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».