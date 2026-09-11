Набиуллина заявила, что ключевая ставка отражает состояние экономики

Уровень ключевой ставки отражает текущее состояние российской экономики. Как пишет RT, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

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По её словам, в устойчивых компонентах ставки одним из главных показателей является инфляция, а именно соотношение спроса и предложения.

«И таргетирование инфляции как раз позволяет денежно-кредитной политике соответствовать складывающейся экономике в целом», — подчеркнула глава регулятора.

Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ИнфляцияКлючевая СтавкаЭльвира НабиуллинаЦентробанк

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