Набиуллина заявила, что ключевая ставка отражает состояние экономики
Уровень ключевой ставки отражает текущее состояние российской экономики. Как пишет RT, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
По её словам, в устойчивых компонентах ставки одним из главных показателей является инфляция, а именно соотношение спроса и предложения.
«И таргетирование инфляции как раз позволяет денежно-кредитной политике соответствовать складывающейся экономике в целом», — подчеркнула глава регулятора.
Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Набиуллина назвала незначительным влияние атак ВСУ на логистические объекты
- Список «Яблока» сняли с выборов в заксобрание Томской области
- Климатолог опровергла миф о «глобальном водном банкротстве»
- «Лишь через 100 лет»: Почему Земля не сможет сама стабилизировать климат
- Набиуллина заявила, что ключевая ставка отражает состояние экономики
- «Вы в черном списке!»: Что успели организаторы за месяц до концертов Канье Уэста
- Путин: Россия готова к сотрудничеству со всем миром
- СМИ: «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на Мерца
- В Совфеде пригрозили Грузии жестким ответом на запрет россиянам посещать Zion Fest
- Лукашенко: Белоруссия готова к «большой сделке» с США