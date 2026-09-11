О скором неизбежном распаде нефтяного альянса ОПЕК после нормализации обстановки на Ближнем Востоке предупредил глава минфина США Скотт Бессент. Логика главы минфина США состоит в том, что окончание конфликтов приведет к перенасыщению рынка нефтью — геополитическая премия к цене исчезнет и обнажит фундаментальный избыток мощностей, поясняет Константин Поздняков, доктор экономики, специалист в области проектного управления. Позиция Бессента продолжает линию президента США Дональда Трампа, который давно критикует ОПЕК, а в 2020 году назвал ее незаконной. Правосудов отметил, что экономика и политика на нефтяном рынке неразделимы, а роль ОПЕК выходит далеко за рамки чисто отраслевого регулятора.

«Проблема американской нефти в том, что у неё очень высокая себестоимость по сравнению с ближневосточной нефтью. Как только цена начинает падать, первые, кто прекращает работать, — компании на территории США. Ближневосточная нефть гораздо более конкурентоспособная. Цель американцев — сбросить иранский режим. Пока это не удаётся, пока куча проблем с добычей и доставкой нефти на рынок, растут цены. ОПЕК имеет возможность регулировать количество добываемой нефти. Американский президент не может приказать своим компаниям ничего не делать. Если компаниям выгодно, они добывают нефть, если невыгодно, то не добывают. Они плевать хотели на то, что говорит президент США. Он может повлиять только на высвобождение резервов. И Трамп, и Байден за последние годы очень сильно опустошили эти резервы. Если сейчас с рынка убрать ОПЕК, то будет катастрофа. Будет резкий рост добычи, а потом такое же стремительное падение. В этих качелях не заинтересованы ни потребители, ни производители. Все заинтересованы в том, чтобы рынок был стабилен. Исчезновение ОПЕК — катастрофичный сценарий», — сказал собеседник НСН.

ОПЕК — международное объединение, созданное в 1960 году ведущими нефтедобывающими государствами для координации объема добычи, контроля экспортных квот и стабилизации мировых цен на сырую нефть.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сказал НСН, что выход Венесуэлы из ОПЕК приведет к развалу организации, это выгодно США, которые пытаются показать, что компенсируют миру отсутствие ближневосточной нефти.

