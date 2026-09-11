Список «Яблока» сняли с выборов в заксобрание Томской области
Томский областной суд отменил регистрацию списка партии «Яблоко» на выборах в заксобрание области. Об этом сообщает ТАСС.
Иск в суд подала ЛДПР, потребовавшая отмены регистрации списка «Яблока», указав на нарушения при агитации в соцсетях, вопросы интеллектуальной собственности и финансирования кампании.
«Суд постановил административный иск удовлетворить... Отменить регистрацию... на выборах депутатов Законодательной думы Томской области», - огласил решение судья.
Ранее суд снял партию «Яблоко» с выборов в Законодательное собрание Калининградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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