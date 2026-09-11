Путин: Россия готова к сотрудничеству со всем миром
Россия готова к сотрудничеству со всем миром. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе пленарного заседания Делового форума БРИКС в Нью-Дели он подчеркнул, что Москва «открыта к интересным многообещающим инициативам в промышленности, торговле, туризме».
«Готовы с партнёрами вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности», — указал российский лидер.
Он также добавил, что Россия не строит свою работу «против кого-то».
Ранее Путин заявил, что товарооборот России и стран ШОС в 2025 году превысил $400 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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