Путин: Россия готова к сотрудничеству со всем миром

В ходе пленарного заседания Делового форума БРИКС в Нью-Дели он подчеркнул, что Москва «открыта к интересным многообещающим инициативам в промышленности, торговле, туризме».

«Готовы с партнёрами вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности», — указал российский лидер.

Он также добавил, что Россия не строит свою работу «против кого-то».

Ранее Путин заявил, что товарооборот России и стран ШОС в 2025 году превысил $400 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».