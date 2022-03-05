На Украине назвали направление эвакуации населения из Мариуполя

Там отметили, что в качестве гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей был выбран маршрут Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье. Также подчеркивается, что отклоняться от этого направления запрещено.

Так, будет несколько этапов эвакуации на протяжении нескольких дней для того, чтобы каждый желающий смог выехать.

Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это минимальные потери.

