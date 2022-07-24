На Украине начали формировать зерновые караваны в трех портах
Украина начала подготовку морских портов Одессы, Черноморска и Южного к возобновлению деятельности, власти начали формировать караваны. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.
«В связи с подписанием 22 июля 2022 года инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем, осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы. <...> Информируем вас, что заход и выход судов в указанные морские порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования», - передает ТАСС официальное сообщение.
Суда, которые будут включены в караваны, будут оформлены по соответствующим заявкам.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерно начнут вывозить по Черному морю в ближайшее время, передает ТАСС.
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