На Украине начали формировать зерновые караваны в трех портах

«В связи с подписанием 22 июля 2022 года инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем, осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы. <...> Информируем вас, что заход и выход судов в указанные морские порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования», - передает ТАСС официальное сообщение.

Суда, которые будут включены в караваны, будут оформлены по соответствующим заявкам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерно начнут вывозить по Черному морю в ближайшее время, передает ТАСС.

