Эрдоган пообещал начать вывоз зерна по Черному морю в ближайшее время

Турецкий лидер подчеркнул, что перевозки судами зерна, которые начнутся в ближайшие дни, внесут особый вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса.

Ранее военкор издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок сообщил, что вблизи одесского морского порта произошел ракетный удар по украинским военным позициям. Со стороны Украины получено подтверждение о попадании двух ракет по морскому порту Одессы.

В пятницу, 22 июля Россия, Украина и Турция при посредничестве ООН подписали соглашение, которое предусматривает возможность вывезти украинское зерно по Черному морю. Вывоз украинского зерна будет осуществляться из портов Одесса, Черноморск и Южный, которые будет контролировать Украина. Проводить корабли по согласованному безопасному коридору будут украинские лоцманы. Для наблюдения будет создан координационный центр под эгидой ООН.

