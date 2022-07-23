Эрдоган пообещал начать вывоз зерна по Черному морю в ближайшее время
Зерно начнут вывозить по Черному морю в ближайшее время, передает ТАСС заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турецкий лидер подчеркнул, что перевозки судами зерна, которые начнутся в ближайшие дни, внесут особый вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса.
Ранее военкор издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок сообщил, что вблизи одесского морского порта произошел ракетный удар по украинским военным позициям. Со стороны Украины получено подтверждение о попадании двух ракет по морскому порту Одессы.
В пятницу, 22 июля Россия, Украина и Турция при посредничестве ООН подписали соглашение, которое предусматривает возможность вывезти украинское зерно по Черному морю. Вывоз украинского зерна будет осуществляться из портов Одесса, Черноморск и Южный, которые будет контролировать Украина. Проводить корабли по согласованному безопасному коридору будут украинские лоцманы. Для наблюдения будет создан координационный центр под эгидой ООН.
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