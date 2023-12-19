Депутат: на Украине может потребоваться мобилизация женщин

Ситуация на Украине может сложиться так, что потребуется мобилизация женщин, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Инны Совсун.

Буданов пожаловался на бегущих от мобилизации украинцев

«Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны», — заявила она. По ее словам, необходимо определиться с категориями женщин, подлежащих мобилизации.

Ранее на Украине заявили, что принудительная мобилизация продолжится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияУкраинаВерховная Рада

Горячие новости

Все новости

партнеры