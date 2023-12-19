Депутат: на Украине может потребоваться мобилизация женщин
19 декабря 202306:39
Ситуация на Украине может сложиться так, что потребуется мобилизация женщин, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Инны Совсун.
«Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны», — заявила она. По ее словам, необходимо определиться с категориями женщин, подлежащих мобилизации.
Ранее на Украине заявили, что принудительная мобилизация продолжится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru