На Украине заявили, что принудительная мобилизация продолжится
На Украине принудительная мобилизация будет продолжаться, несмотря на нежелание граждан отправляться на фронт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.
По его словам, 1 млн 100 тысяч человек «не покроет никакой рекрутинг», так как «нет столько людей». Как отметил Буданов, в рядах украинских Вооруженных сил не хватает людей, войска несут потери, а количество солдат в армии необходимо поддерживать.
Также Буданов заявил, что эффективность принудительно призванных в армию украинцев «практически нулевая», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении японского моря
- На Украине заявили, что принудительная мобилизация продолжится
- Депутат Исаев заявил, что пенсионеров освободят от комиссии за ЖКХ
- Навка: Костомаров - пример для всех
- На Кубани после аварии с участием полицейского завели уголовное дело
- Маск: Человечество должно заселять другие планеты
- На Украине арестован депутат, взорвавший гранаты на сессии сельсовета
- Трамп: Из-за США конфликты на Ближнем Востоке и на Украине вышли из-под контроля
- На Украине завели дело после обнаружения устройств для прослушки у Залужного
- 90 человек погибли после удара Израиля по лагерю беженцев в Газе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru