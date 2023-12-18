На Украине заявили, что принудительная мобилизация продолжится

По его словам, 1 млн 100 тысяч человек «не покроет никакой рекрутинг», так как «нет столько людей». Как отметил Буданов, в рядах украинских Вооруженных сил не хватает людей, войска несут потери, а количество солдат в армии необходимо поддерживать.

Также Буданов заявил, что эффективность принудительно призванных в армию украинцев «практически нулевая», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

