На Украине заявили, что принудительная мобилизация продолжится

На Украине принудительная мобилизация будет продолжаться, несмотря на нежелание граждан отправляться на фронт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Буданов пожаловался на бегущих от мобилизации украинцев

По его словам, 1 млн 100 тысяч человек «не покроет никакой рекрутинг», так как «нет столько людей». Как отметил Буданов, в рядах украинских Вооруженных сил не хватает людей, войска несут потери, а количество солдат в армии необходимо поддерживать.

Также Буданов заявил, что эффективность принудительно призванных в армию украинцев «практически нулевая», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияУкраина

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