Буданов пожаловался на бегущих от мобилизации украинцев

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что властям придется продолжить принудительную мобилизацию. Его слова приводит издание «Страна».

СМИ: во Львове началась «мягкая мобилизация»

Буданов считает, что без продолжения мобилизации Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут не в состоянии вести боевые действия. Он признал нехватку людей в войсках и отметил, что численность армии необходимо поддерживать.

Глава ГУР заявил, что большинство желающих пойти в армию сделали это в первые полгода конфликта. Он посетовал, что на словах украинцы болеют за свою страну, а в реальности бегут от мобилизации.

Ранее сотрудники военкоматов в Одессе провели рейд в спортивном клубе «Синерджи Фитнесс». По данным СМИ, в заведении начали ловить всех, включая 15-летних подростков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба президента Украины
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