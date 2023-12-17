Буданов пожаловался на бегущих от мобилизации украинцев

Буданов считает, что без продолжения мобилизации Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут не в состоянии вести боевые действия. Он признал нехватку людей в войсках и отметил, что численность армии необходимо поддерживать.

Глава ГУР заявил, что большинство желающих пойти в армию сделали это в первые полгода конфликта. Он посетовал, что на словах украинцы болеют за свою страну, а в реальности бегут от мобилизации.

Ранее сотрудники военкоматов в Одессе провели рейд в спортивном клубе «Синерджи Фитнесс». По данным СМИ, в заведении начали ловить всех, включая 15-летних подростков, передает «Радиоточка НСН».

