Буданов пожаловался на бегущих от мобилизации украинцев
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что властям придется продолжить принудительную мобилизацию. Его слова приводит издание «Страна».
Буданов считает, что без продолжения мобилизации Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут не в состоянии вести боевые действия. Он признал нехватку людей в войсках и отметил, что численность армии необходимо поддерживать.
Глава ГУР заявил, что большинство желающих пойти в армию сделали это в первые полгода конфликта. Он посетовал, что на словах украинцы болеют за свою страну, а в реальности бегут от мобилизации.
Ранее сотрудники военкоматов в Одессе провели рейд в спортивном клубе «Синерджи Фитнесс». По данным СМИ, в заведении начали ловить всех, включая 15-летних подростков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru