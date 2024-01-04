Залужный предложил депутатам Рады самим пойти на фронт
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный эмоционально выступил в Верховной раде в ходе обсуждения закона о мобилизации, пишет издание NV.ua.
Залужный заявил об острой нехватке личного состава на фронте.
«Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», - обратился главком ВСУ к парламентариям.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о просьбе командования ВСУ дополнительно призвать в войска 500 тысяч человек. В декабре в Верховную раду внесли законопроект о мобилизации. В частности, предлагается отменить отсрочку для инвалидов третьей группы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru