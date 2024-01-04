Залужный предложил депутатам Рады самим пойти на фронт

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный эмоционально выступил в Верховной раде в ходе обсуждения закона о мобилизации, пишет издание NV.ua.

«Загоняют в угол»: Зеленский и Залужный не смогли договориться о предстоящей мобилизации

Залужный заявил об острой нехватке личного состава на фронте.

«Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», - обратился главком ВСУ к парламентариям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о просьбе командования ВСУ дополнительно призвать в войска 500 тысяч человек. В декабре в Верховную раду внесли законопроект о мобилизации. В частности, предлагается отменить отсрочку для инвалидов третьей группы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:МобилизацияВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры