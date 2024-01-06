В Раде заявили, что изменения по мобилизации коснутся украинцев за границей

«В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины», — указал парламентарий.

Ранее в Раду внесли законопроект о мобилизации, который предусматривает отмену срочной службы, снижение нижней планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, обязывает подлежащих призыву проходить регистрацию в электронном кабинете. Кроме того, документ предлагает вводить ограничения за неявку в военкомат вплоть до блокировки карт и счетов в банках. Голосование по законопроекту в первом чтении пройдет 10-12 января.

