В РАН рассказали, почему в ЕС спорят по поводу Крыма

20 июня президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov заявил, что Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России. Он говорит, что это уже устоявшийся факт.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов поделился с НСН, насколько это мнение передает настроения других лидеров Европы.

«Эта тенденция появилась сразу же после присоединения Крыма к России. Но существует и другая тенденция - считать возвращение Крыма противоправным событием. Борьба этих двух тенденций будет продолжаться. Но их соотношение будет происходить в свете укрепления связи России с Крымом, укрепления ее политических, экономических, военных позиций в Крыму. Но и наоборот, вся эта дефрагментация и политическая динамика в Украине будет работать против той тенденции, за которую выступает ЕС. Динимика борьбы двух тенденций зависит от политической обстановки в самих субъектах, которые явились первопричиной всех этих событий», - сообщил он.

Также политолог Константин Воронов рассказал, почему Украина не может смириться с потерей Крыма.

«То, что мы видим на Украине, связанное с политической, можно сказать, недемократичной борьбой всех против всех, будет препятствовать укреплению социального и экономического положения России в Крыму. Но позиция Москвы достаточно четкая и однозначная, никаких условий и предварительных изменений не выдвигается. Борьба будет продолжаться, но с каким успехом - зависит от многих политических факторов и в Украине, и в России, в ЕС» - заявил он.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов рассказал в эфире НСН о возможном сближении Франции и других стран ЕС с Россией.