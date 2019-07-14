Депутaт Верховной рaды Евгений Мурaев рaсскaзaл о последствиях киевской блокaды Крымa. «Люди всегдa рaссуждaют, где им выгодно. Нa сегодня, устроив блокaду, влaсть — прaвительство, пaрлaмент, президент, по сути, оттолкнули от себя людей — они не aссоциируют себя с Укрaиной», — зaявил Мурaев. Он подчеркнул, что для Укрaины это «тоже кaтегорически невыгодно», уточняет RT.

Политик добавил, что снятие торговой, транспортной, экономической и социальной блокад с российского региона и самопровозглашенных ДНР и ЛНР станет первым шагом к миру, отметили Известия.

Депутат Госдумы от Керченского избирательного округа Константин Бахарев в интервью НСН предложил игнорировать высказывания депутатов Верховной рады Украины по поводу Крыма, потому что считает подобные выступления способом повышения политического рейтинга в период избирательной кампании в украинский парламент.

«Заявление депутата Верховной рады по поводу Крыма – это событие для одного человека. Того, кто сделал это заявление. Сейчас период выборов на Украине. У кандидатов в ход идут любые способы привлечь к себе внимание. Мы здесь начнем комментировать высказывания депутата Верховной рады по поводу полуострова – и у человека будет праздник на душе! Представляете, кто-то в России заметил его высказывание? Зачем мы будем работать на чей-то политический рейтинг на Украине?» - задал риторический вопрос парламентарий.