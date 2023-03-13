На Украине медсестра заплатила почти $3000 за отказ ехать на фронт

Отмечается, что она работает операционной медсестрой нейрохирургического отделения в одной из воинских частей. Приказ был отдан в ноябре прошлого года.

При этом замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее заявляла, что украинок-медсестер не будут ставить на учет в обязательном порядке.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что цели России на Украине могут быть достигнуты исключительно военным путем.

