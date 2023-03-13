На Украине медсестра заплатила почти $3000 за отказ ехать на фронт

Львовский суд оштрафовал военную медсестру на 102 тысячи гривен (2785 долларов) за отказ ехать в зону боевых действий, сообщают местные СМИ.

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Отмечается, что она работает операционной медсестрой нейрохирургического отделения в одной из воинских частей. Приказ был отдан в ноябре прошлого года.

При этом замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее заявляла, что украинок-медсестер не будут ставить на учет в обязательном порядке.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что цели России на Украине могут быть достигнуты исключительно военным путем.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ВСУУкраина
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