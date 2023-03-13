На Украине медсестра заплатила почти $3000 за отказ ехать на фронт
Львовский суд оштрафовал военную медсестру на 102 тысячи гривен (2785 долларов) за отказ ехать в зону боевых действий, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что она работает операционной медсестрой нейрохирургического отделения в одной из воинских частей. Приказ был отдан в ноябре прошлого года.
При этом замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее заявляла, что украинок-медсестер не будут ставить на учет в обязательном порядке.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что цели России на Украине могут быть достигнуты исключительно военным путем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- СМИ: Саудовская Аравия не пустила главу израильского МИД на заседание ООН
- СМИ: взрывы прогремели в Сумской области Украины
- Профильный комитет ГД одобрил поправки о цифровом рубле
- Очередь на границе Белоруссии и ЕС выросла в три раза за выходные
- ВС России уничтожили 190 украинских военных на Донецком направлении
- Подозреваемого в терроризме гражданина Украины задержали в Крыму
- СМИ: Орбан обсудит с Макроном конфликт с ЕС из-за антироссийских санкций
- Курс доллара опустился ниже 75 рублей
- Напугавший жителей грохот в Воронеже объяснили работой авиации
- МОК прокомментировал допуск фехтовальщиков РФ на турниры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru