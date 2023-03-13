Песков: Россия военным путем достигнет своих целей на Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент цели России на Украине могут быть достигнуты исключительно военным путем.
Песков отметил, что для Москвы абсолютный приоритет заключается в достижении целей, которые были поставлены.
«Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем», - отметил Песков.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Новгородской области мужчину, который действовал в интересах украинской армии. Задержанный пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах расположения российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен, сообщает НСН.
24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите Донбасса. Западные страны в ответ на это ввели различные санкции против России, сообщает НСН.
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