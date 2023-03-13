Алаудинов заявил о планах ВСУ попытаться разблокировать Артемовск

ВСУ концентрируют силы в районе Артемовска, чтобы попытаться разблокировать город. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

При этом, по его словам, ситуация для российских сил на передовой складывается в последние дни «очень хорошо», а Киев пытается отыграться на мирном населении и несет большие потери.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне сообщил, что ситуация в городе остается тяжелой, идут бои. По его словам, украинцы подкидывают бесконечные резервы в Артемовск.

К юго-западу от Артемовска ЧВК «Вагнер» продвинулась в направлении Ступочек. Атаку на Ивановское ВСУ отбили, пишет WarGonzo. ВСУ удерживают оборону со стороны Опытного и Иванграда, бои также идут в Хромово.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ
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