Алаудинов заявил о планах ВСУ попытаться разблокировать Артемовск

ВСУ концентрируют силы в районе Артемовска, чтобы попытаться разблокировать город. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

При этом, по его словам, ситуация для российских сил на передовой складывается в последние дни «очень хорошо», а Киев пытается отыграться на мирном населении и несет большие потери.