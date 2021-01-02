На Украине компания подала документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V»

Фармакологическая компания «Биолек» (Украина) направила документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Украинцы обратились к Зеленскому с петицией о закупке вакцины от коронавируса у России

По его мнению, на организацию производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украине потребуется от трех до шести месяцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинцам невозможно объяснить, почему официальный Киев решил на закупать российскую вакцину от коронавируса, когда США и ЕС на обеспечивают Украину своими препаратами от COVID-19. У Украины нет своей вакцины от коронавируса.

В октябре Зеленский называл российскую вакцину непроверенной и обещал закупать «настоящую» вакцину в Евросоюзе.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), харьковское предприятие «Биолек» произвело тестовые разливы вакцины «Спутник V», и россияне намерены подать заявку украинском регулятору заявку на ввоз сырья для производства препарата.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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