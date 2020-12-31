Украинцы обратились к Зеленскому с петицией о закупке вакцины от коронавируса у России

На Украине начался сбор подписей под петицией к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить украинцев российской вакциной от коронавируса. Для того, чтобы ее рассмотрел глава государства, необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Ранее украинский президент заявил, что украинцам невозможно объяснить, «почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России».

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Кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН ранее рассказал, как относится к решению властей Украины отказаться от российской вакцины.

«Вакцину надо закупать там, где скажут специалисты. Отказ от российской вакцины - это политическое решение, действующая власть боится любых шагов сближения с Москвой. Лично я бы точно привился российской вакциной, её испытали на себе уже миллион человек», - отметил он.



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Фото: president.gov.ua
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