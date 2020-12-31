Украинцы обратились к Зеленскому с петицией о закупке вакцины от коронавируса у России

На Украине начался сбор подписей под петицией к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить украинцев российской вакциной от коронавируса. Для того, чтобы ее рассмотрел глава государства, необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Ранее украинский президент заявил, что украинцам невозможно объяснить, «почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России».