Пентагон: Хегсет сохранит пост министра до конца срока Трампа

По его словам, глава Пентагона «на 100%» намерен руководить ведомством до конца срока полномочий Трампа.

Парнелл подчеркнул, что Хегсет не поддастся политическому давлению Демократической партии и «не позволит запугать себя политикам, которые пытаются заработать очки для своей партии или инициировать надуманные расследования при отсутствии... нарушений». Пентагон будет продвигать курс Трампа «вопреки угрозам заказной "охоты на ведьм"».

Ранее СМИ сообщили, что успех демократов на промежуточных выборах в конгрессе может привести к попытке объявить импичмент Хегсету, пишет 360.ru.

