Не полностью адаптирована: Генштаб оценил систему мобилизационной подготовки в России

По его словам, ее пришлось исправлять «на ходу». «Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе», — отметил Герасимов.

Отмечается, что сегодня личный состав Генштаба принимает все меры, чтобы как можно скорее достигнуть поставленных целей специальной военной операции, а также обеспечить безопасность страны.

По словам генерала, российской армии в ходе специальной военной операции противодействует практически весь коллективный Запад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

