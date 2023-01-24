Не полностью адаптирована: Генштаб оценил систему мобилизационной подготовки в России

Система подготовки мобилизованных в России оказалась не полностью адаптирована под актуальные экономические отношения, сообщил изданию «Аргументы и факты» начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Западные эксперты увидели в назначении Герасимова «предвестника серьезных наступлений»

По его словам, ее пришлось исправлять «на ходу». «Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе», — отметил Герасимов.

Отмечается, что сегодня личный состав Генштаба принимает все меры, чтобы как можно скорее достигнуть поставленных целей специальной военной операции, а также обеспечить безопасность страны.

По словам генерала, российской армии в ходе специальной военной операции противодействует практически весь коллективный Запад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияГенштаб ВС РФ
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