Не полностью адаптирована: Генштаб оценил систему мобилизационной подготовки в России
Система подготовки мобилизованных в России оказалась не полностью адаптирована под актуальные экономические отношения, сообщил изданию «Аргументы и факты» начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
По его словам, ее пришлось исправлять «на ходу». «Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе», — отметил Герасимов.
Отмечается, что сегодня личный состав Генштаба принимает все меры, чтобы как можно скорее достигнуть поставленных целей специальной военной операции, а также обеспечить безопасность страны.
По словам генерала, российской армии в ходе специальной военной операции противодействует практически весь коллективный Запад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 719 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 640 / сут.
- Не полностью адаптирована: Генштаб оценил систему мобилизационной подготовки в России
- СМИ: политики в США желают отправить Abrams на Украину
- В США заявили, что не были готовы к конфликту на Украине
- Сироп от кашля убил более 300 детей
- Герасимов: Армии РФ на Украине противостоит весь Запад
- Генпрокуратура объявила Фонд Андрея Сахарова нежелательной в РФ организацией
- СМИ: Кредиты ЕС могут привести Украину к экономической катастрофе
- СМИ: В Пентагоне признали большие военные потери Украины
- Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат мобилизованным
- СМИ: Шойгу сменил командующих двух военных округов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru