На Украине допустили возможность призыва в армию всех студентов
Всех украинских студентов могут призовут в армию, допустил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, сообщает РИА Новости.
«Если в России мобилизуют миллион, нам могут понадобиться все... Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие», — заявил он.
Напомним, 15 августа Верховная рада продлила мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины запрещен.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо обеспечить частичную мобилизацию в России в полном соответствии с объявленными Минобороны критериями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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