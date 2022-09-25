На Украине допустили возможность призыва в армию всех студентов

«Если в России мобилизуют миллион, нам могут понадобиться все... Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие», — заявил он.

Напомним, 15 августа Верховная рада продлила мобилизацию и действие военного положения до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины запрещен.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо обеспечить частичную мобилизацию в России в полном соответствии с объявленными Минобороны критериями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

