Путин подписал указ об отсрочке от призыва для студентов

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который предоставляет отсрочку от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

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Из документа следует, что отсрочка предоставляется тем, кто впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных и научных организациях.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации о том, что в России якобы планируется призвать 1,2 млн человек в рамках частичной мобилизации не соответствуют действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинМобилизацияПризывСтудентыАрмия
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