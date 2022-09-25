Путин подписал указ об отсрочке от призыва для студентов

Из документа следует, что отсрочка предоставляется тем, кто впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных и научных организациях.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации о том, что в России якобы планируется призвать 1,2 млн человек в рамках частичной мобилизации не соответствуют действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

