Эксперт: С УК можно взыскать за слишком горячие батареи

По его словам, необходимо зафиксировать нарушение актом. Без него в суде будет почти нечего предъявить. За каждый час, когда температура была выше нормы (+24°C), плата снижается на 0,15%. За месяц «перетопа» можно добиться снижения платежа до 100%.

Помимо перерасчета можно требовать компенсацию морального вреда. Как правило, это от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. Хотя заявлять можно и более крупные суммы, отметил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как вырастут тарифы ЖКХ в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

