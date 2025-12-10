Эксперт: С УК можно взыскать за слишком горячие батареи

Если в пустой квартире батареи «жарили» на максимуме из-за неисправных терморегуляторов, а собственник получил огромный счет — это нарушение со стороны управляющей компании, сообщает «Абзац» со ссылкой на заявление эксперта в сфере ЖКХ Дмитрия Бондаря.

По его словам, необходимо зафиксировать нарушение актом. Без него в суде будет почти нечего предъявить. За каждый час, когда температура была выше нормы (+24°C), плата снижается на 0,15%. За месяц «перетопа» можно добиться снижения платежа до 100%.

Помимо перерасчета можно требовать компенсацию морального вреда. Как правило, это от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. Хотя заявлять можно и более крупные суммы, отметил эксперт.

ФОТО: pixabay.com
