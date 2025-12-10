Эксперт: С УК можно взыскать за слишком горячие батареи
Если в пустой квартире батареи «жарили» на максимуме из-за неисправных терморегуляторов, а собственник получил огромный счет — это нарушение со стороны управляющей компании, сообщает «Абзац» со ссылкой на заявление эксперта в сфере ЖКХ Дмитрия Бондаря.
По его словам, необходимо зафиксировать нарушение актом. Без него в суде будет почти нечего предъявить. За каждый час, когда температура была выше нормы (+24°C), плата снижается на 0,15%. За месяц «перетопа» можно добиться снижения платежа до 100%.
Помимо перерасчета можно требовать компенсацию морального вреда. Как правило, это от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. Хотя заявлять можно и более крупные суммы, отметил эксперт.
Ранее россиянам рассказали, как вырастут тарифы ЖКХ в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Леонардо Ди Каприо стал лучшим артистом года
- Путин: Тарифы ЖКХ не должны «взлетать до небес»
- Эксперт: С УК можно взыскать за слишком горячие батареи
- Сын Героя РФ Афанасьева пожелал Путину здоровья
- Импортозамещение и лекарственная независимость станут приоритетами здравоохранения в РФ
- Маск предложил план радикальной реформы Евросоюза
- СМИ: Обычным водителям предлагают доверить управление тяжелой техникой
- Минфин: Дефицит бюджета стал в 12 раз больше, чем год назад
- Россиян обязали круглогодично сообщать в военкомат о месте жительства
- СМИ: Индия решила наладить с Россией совместное производство вооружений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru