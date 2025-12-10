Сын Героя РФ Афанасьева пожелал Путину здоровья
10 декабря 202505:34
На церемонии вручения государственных наград в Кремле произошёл неформальный момент, сообщают «Известия».
Сын сержанта Никиты Афанасьева, удостоенного звания Героя России посмертно, обратился к президенту Владимиру Путину. Когда глава государства во время общения закашлялся, мальчик Антон громко пожелал ему здоровья, используя просторечное обращение «Будь здоров!».
Путин рассмеялся и с улыбкой поблагодарил ребёнка.
Ранее звания Героя России был удостоен дагестанский военнослужащий Хантемир Султанов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сын Героя РФ Афанасьева пожелал Путину здоровья
- Импортозамещение и лекарственная независимость станут приоритетами здравоохранения в РФ
- Маск предложил план радикальной реформы Евросоюза
- СМИ: Обычным водителям предлагают доверить управление тяжелой техникой
- Минфин: Дефицит бюджета стал в 12 раз больше, чем год назад
- Россиян обязали круглогодично сообщать в военкомат о месте жительства
- СМИ: Индия решила наладить с Россией совместное производство вооружений
- ФТС хочет упростить формулу расчета утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС
- В России хотят ввести запрет на входящие международные звонки
- Путин пообещал довести СВО до логического завершения
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru