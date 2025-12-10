Сын Героя РФ Афанасьева пожелал Путину здоровья

Путин заявил, что рост тарифов ЖКХ должен происходить в меру В России планируют ввести запрет на входящие международные звонки Трамп дал Зеленскому «несколько дней» на ответ по мирному плану Путин пообещал рассмотреть возможность амнистии к Новому году В СПЧ заявили о массовом выхолащивании образования из-за распространения ИИ