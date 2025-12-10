Сын Героя РФ Афанасьева пожелал Путину здоровья

На церемонии вручения государственных наград в Кремле произошёл неформальный момент, сообщают «Известия».

Сын сержанта Никиты Афанасьева, удостоенного звания Героя России посмертно, обратился к президенту Владимиру Путину. Когда глава государства во время общения закашлялся, мальчик Антон громко пожелал ему здоровья, используя просторечное обращение «Будь здоров!».

Путин рассмеялся и с улыбкой поблагодарил ребёнка.

Ранее звания Героя России был удостоен дагестанский военнослужащий Хантемир Султанов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

