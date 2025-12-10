Путин: Тарифы ЖКХ не должны «взлетать до небес»

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить жёсткий контроль за формированием тарифов в сфере ЖКХ, сообщают «Известия».

Россияне задолжали 770 миллиардов рублей за услуги ЖКХ

На заседании СПЧ он заявил, что рост платежей не должен быть стихийным, и возложил ответственность за это на Федеральную антимонопольную службу и региональные комиссии. Глава государства признал, что в текущих экономических условиях некоторое повышение неизбежно, однако подчеркнул, что этот процесс должен оставаться управляемым и обоснованным.

Путин указал на недопустимость резкого, «взлетающего до небес» роста цен, который нельзя оправдывать одной лишь инфляцией. Соответствующие поручения были даны как федеральному правительству, так и руководству регионов.

Ранее россиянам рассказали, как вырастут тарифы ЖКХ в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Владимир ПутинЖКУЖКХ

Горячие новости

Все новости

партнеры