На российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов
Российские комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали использовать на отечественных танках в зоне проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости, со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Танковые экипажи уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины. Это произошло возле Первомайского. При корректировке малых разведывательных беспилотников огневые позиции противника были оперативно уничтожены. Украина потеряла свыше 10 человек убитыми и ранеными.
Ранее российская армия изобрела экраны, защищающие от ударов украинских дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru