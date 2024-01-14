На российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов

Российские комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали использовать на отечественных танках в зоне проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости, со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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Танковые экипажи уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины. Это произошло возле Первомайского. При корректировке малых разведывательных беспилотников огневые позиции противника были оперативно уничтожены. Украина потеряла свыше 10 человек убитыми и ранеными.

Ранее российская армия изобрела экраны, защищающие от ударов украинских дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияУкраинаБеспилотникиДроныТанки

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