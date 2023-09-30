В России запустят в серийное производство FPV-дрон «Воробей» для нужд СВО
Серийное производство FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Воробей» для поражения бронированной техники стартует в октябре. Об этом заявил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков в беседе с ТАСС.
Предприятие получило заключение об успешных результатах официальных испытаний беспилотника, а также ретранслятора связи для дронов «Облачко» в зоне специальной военной операции.
«Было принято решение о серийном производстве наших изделий для нужд СВО с октября этого года», — указал Братеньков.
По его словам, данные о количестве аппаратов, которые поставят в войска, не разглашаются.
Ранее Хабаровский радиотехнический завод презентовал первые беспилотники собственного производства для СВО, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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