В России запустят в серийное производство FPV-дрон «Воробей» для нужд СВО

Предприятие получило заключение об успешных результатах официальных испытаний беспилотника, а также ретранслятора связи для дронов «Облачко» в зоне специальной военной операции.

«Было принято решение о серийном производстве наших изделий для нужд СВО с октября этого года», — указал Братеньков.

По его словам, данные о количестве аппаратов, которые поставят в войска, не разглашаются.

Ранее Хабаровский радиотехнический завод презентовал первые беспилотники собственного производства для СВО, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

