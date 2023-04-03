«На каждую птицу?»: В отрасли не поддержали идею применения РЭБ крупными компаниями
Генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в эфире НСН призвал установить функциональные требования к самим беспилотникам.
Бесконтрольное применение радиоэлектронных средств для защиты объектов от беспилотников рискованно, заявил генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН.
Минцифры России обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Мы уже не раз говорили о высоком риске массового и бесконтрольного применения средств РЭБ даже самыми именитыми компаниями. Нужна строгая регламентация - где и когда их применение допускается, а также выработка требований к системам противодействия и их сертификация, иначе каждый охранник будет включать РЭБ на каждую птицу», - отметил Бабинцев.
По его мнению, необходимо установить функциональные требования к самим беспилотникам, чтобы точно понимать, «кто несет угрозу».
«Наземные системы защиты от БВС (беспилотное воздушное судно. - прим. НСН) станут эффективны только тогда, когда будут установлены функциональные требования к самим беспилотникам в соответствии с их классификацией. Как только БВС будет сообщать данные о себе, о маршруте, принимать на борт команды с земли о посадке или возврате – вот тогда появится определенность, кто несет угрозу, а кто нет», - заключил собеседник НСН.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что у Украины на вооружении нет дронов, способных атаковать Москву, и заявления Киева о готовящейся атаке на российскую столицу не стоит воспринимать всерьез.
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