Мёллинг: Запад обсуждает отправку военных на Украину в случае перемирия
В случае установления перемирия на Украине Запад может отправить туда миротворцев, заявил немецкий эксперт в области внешней политики и политики безопасности Кристиан Мёллинг, слова которого приводит издание Focus Online.
По его словам, для этого наверняка потребуется шестизначное число солдат, а первоочередной задачей станет обеспечение безопасности в регионе.
Говоря о возможном участии солдат Бундесвера в такой миссии, Мёллинг отметил, что в условиях предвыборной кампании все политические партии Германии избегают открытого обсуждения этой темы.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что США давят на Европу с завершением конфликта на Украине, поэтому страны вернулись к обсуждению вопроса ввода войск ООН вместо вступления Киева в НАТО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru