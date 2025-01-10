СМИ: НАТО повысит расходы на оборону

НАТО не согласится на предложение избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% ВВП. Однако, скорее всего, альянс все же повысит текущий целевой показатель, пишет Reuters со ссылкой на чиновников и аналитиков.

Например, министр обороны Италии Гуидо Крозетто сказал изданию, что изменений, скорее всего, не избежать, но рост будет не 5% и не 2%, как сейчас. «Это будет больше двух», - сказал Крозетто.