СМИ: НАТО повысит расходы на оборону
НАТО не согласится на предложение избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% ВВП. Однако, скорее всего, альянс все же повысит текущий целевой показатель, пишет Reuters со ссылкой на чиновников и аналитиков.
Например, министр обороны Италии Гуидо Крозетто сказал изданию, что изменений, скорее всего, не избежать, но рост будет не 5% и не 2%, как сейчас. «Это будет больше двух», - сказал Крозетто.
Как пишет Reuters, ряд неназванных чиновников альянса также не поддерживают инициативу Трампа, но при этом одобряют увеличение оборонных трат. Показатель в 5% ВВП недостижим практически для всех членов альянса, считают аналитики.
Отмечается также, что повышение расходов на оборону будет обсуждаться на саммите НАТО в Гааге в июне.
Ранее Трамп заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов стран - участниц НАТО до 5% от их ВВП. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования Трампа. Он подсчитал, что для Германии это означает около 200 миллиардов евро в год на оборонные расходы, в то время как федеральный бюджет страны составляет примерно 490 миллиардов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru