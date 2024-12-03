В Германии заявили, что Киев не пригласят в НАТО на фоне ввода войск ООН
Александр Рар заявил НСН, что Запад рассматривает вариант ввода войск ООН на территорию Украины после мирного соглашения с Москвой, приглашать Киев в НАТО никто не собирается.
США давят на Европу с завершением конфликта на Украине, поэтому страны вернулись к обсуждению вопроса ввода войск ООН вместо вступления Киева в НАТО, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар. Он отметил, что Трамп не согласует вступление Киева в НАТО из-за позиции России, но оставить Киев без гарантий «партнеры» Зеленского тоже не могут.
Начались предварительные обсуждения вопроса о возможности развертывания европейских войск на Украине для соблюдения договоренности о прекращении огня, если стороны об этом договорятся, передает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на двух дипломатов. При этом возможность приглашения Киева в НАТО беспокоит многих участников блока, пишет газета Le Monde. До этого Украина заявила, что официально отказывается от гарантий безопасности, альтернативных членству в НАТО. Рар уверен, что подобные сигналы говорят о желании Запада договориться с Москвой и Киевом.
«Очевидно, что ситуация на Западе меняется. Я думаю, что это связано с тем, что просачивается информация по поводу возможного мирного плана, который хочет предложить Трамп. Американцы начинают с европейцами обсуждать, что конфликт нужно заканчивать. Из России тоже идут сигналы в этом направлении», - отметил он.
По его словам, план ввода войск ООН на Украину существовал со времен Минских соглашений, сейчас его хотят «воскресить».
«Это давно обсуждалось, что войска не НАТО, а в рамках ООН будут введены на территорию Украины, чтобы стоять там год или два. Такой план существовал еще во время Минских соглашений. Сейчас, вероятно, его кто-то хочет воскресить. Но войска ООН приведут к ситуации, что Украина не может войти в НАТО. Из-за этого и начался конфликт на Украине, здесь Трамп и Запад готовы идти на уступки России, чтобы Украины не было в НАТО. При этом Украине хотят дать гарантии, которые коснутся ее основной части, которая не войдет в состав РФ», - заключил собеседник НСН.
Телефонный разговор с канцлером ФРГ продолжался «целый час», сообщил ранее президент РФ Владимир Путин. Отвечая на вопросы российских журналистов по итогам госвизита в Казахстан, он уточнил, что в основном речь шла о конфликте на Украине. Он подчеркнул, что стороны остались при своих мнениях по данному вопросу, передает «Радиоточка НСН».
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