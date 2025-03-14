«Мы за, но есть нюансы»: Путин ответил на возможное прекращение огня «вопросами»
Владимир Путин заявил, что прекращение огня выгодно Украине, так как ситуация «на земле» складывается в пользу России, Москва хочет гарантий и пояснений, кто и как будет контролировать перемирие.
Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко ответил на вопросы по Украине. Всех интересовала официальная позиция Москвы по поводу прекращения огня на 30 дней, которое «согласовал» Киев с подачи США.
Путин подчеркнул, что Россия поддерживает перемирие, но «есть нюансы», а также вопросы, на которые предстоит ответить участникам. Он поблагодарил лидеров стран, которые помогают в разрешении украинского кризиса, отдельно выразив благодарность «господину Трампу».
ПУТИН И ЕГО ВОПРОСЫ
По его словам, Москва полностью поддерживает мирную риторику, но при этом не очень понимает некоторые детали предложения о перемирии. Путин подчеркнул, что Россию интересует только перемирие в «долгосрочной перспективе», а для этого необходимо устранить причины и факторы, которые привели к этому кризису.
«Сама по себе идея правильная. Мы ее поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить. Думаю, нам нужно и с американскими коллегами переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться», - сказал Путин.
Он упомянул несколько нюансов, о которых идет речь. Так, например, Путин задался вопросом, что будет с украинскими военными, которые сейчас находятся в Курской области.
«Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курской области?». Должна ли Россия выпустить тех, кто «совершил массу преступлений против мирных граждан» или командование ВСУ прикажет им сложить оружие сдаться в плен, риторически уточнил Путин.
Глава государства также подчеркнул, что Украина сама должна была просить США на встрече делегаций о прекращении огня, так как ситуация «на земле» складывается в пользу России на всех участках, а выбраться из Курской области ВСУ уже не могут, так как находятся под огневым контролем.
«Там ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции», - добавил он.
Таким образом, Путин дал понять, что «перемирие на 30 дней» выгоднее Украине, а Россия в таком случае должна получить гарантии.
Также Путин признался, что не понимает, кто будет контролировать это прекращение огня, кто выступит гарантом.
«Кто определит, где и кто нарушил возможные договорённости о прекращении огня на протяжении двух тысяч километров? И потом кто на кого будет сваливать?», - поинтересовался он.
Также российская сторона хочет понимать, как эти 30 дней будут использованы Киевом, кто и как предоставит гарантии Москве на более длительный период.
«Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться?», - уточнил Путин.
ТРАМП И ЕГО НАДЕЖДЫ
Американский лидер Дональд Трамп уже назвал слова Путина «многообещающими», но «не полными».
«Я надеюсь увидеть прекращение огня. Я надеюсь встретиться и поговорить с Путиным», — заявил президент США.
При этом беседа Трампа и Путина пока не состоялась, несмотря на планы главы Белого дома провести ее на этой неделе.
Зато накануне состоялась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Она прошла в закрытом формате, никаких заявлений после сделано не было, а Уиткофф уже покинул Москву. Ожидается, что Уиткофф привез в Москву видение Вашингтона по разрешению украинского кризиса. Кремль эту информацию не комментировал.
Заявления самого Трампа выглядят оптимистичными, но на практике реальная позиция США вызывает в России ряд вопросов. Например, зачем Трамп вернул поддержку Киеву, если речь идет о возможном прекращении огня. Более того, накануне стало известно, что администрация Дональда Трампа вводит новые санкции против российского энергетического и банковского секторов. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.
Разговоры о 30-дневном перемирии – это лишь желание украинских властей сделать передышку и пополнить военные запасы, тем более, что президент США Дональд Трамп очень быстро восстановил им поставку вооружения. Об этом в беседе с НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Трамп после встречи американской и украинской стороны возобновил поставки вооружения и передачу всех разведданных. То есть еще курочка яйцо не снесла, а Трамп уже открыл свои ворота. Киев не единожды повторял, что каждое перемирие — это их плюс, потому что они терпят поражение на всех фронтах. Как будет строиться разговор с российской стороны, мы узнаем после встречи и после разговора Путина с Трампом. С первого дня перемирия нацистские батальоны Украины должны покинуть территорию РФ: и Запорожскую, и Херсонскую область, а также Донецкую и Луганскую республики, то есть полное освобождение нашей территории, а не только там, где мы сейчас наступаем. Только тогда можно говорить о полном прекращении огня и о необходимости садиться за стол переговоров с украинской властью», - заявил он.
УКРАИНА И НЕ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ
Территориальный вопрос по-прежнему остается самым спорным в рамках переговоров по Украине. Американские власти обсуждают с Украиной земли, которые страна потеряет по итогам конфликта, сообщил глава США Дональд Трамп. До этого он также заявлял, что этот вопрос плотно обсуждается с Киевом, но детали примерных вариантов «сделки» не приводил.
«Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и земле, которые будут сохранены и утрачены», — отметил он.
В конце февраля Трамп заявил, что будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше» территорий, отметив, что это «будет сложно».
«Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины - мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», - сообщил он.
Также он подчеркнуо, что в рамках обсуждений по урегулированию конфликта на Украине затрагивается вопрос о будущем контроле над Запорожской атомной электростанцией. Об этом он заявил журналистам в Белом доме перед встречей с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.
По словам Трампа, при обсуждении возможных сценариев мирного соглашения поднимаются темы, связанные с распределением территорий и объектов инфраструктуры, включая крупнейшую в Европе атомную станцию. Он отметил, что вопрос, кто будет контролировать Запорожскую АЭС, является частью более широких переговоров,
Запорожская область, в которой находится АЭС, по итогам референдума осенью 2022 года была включена в состав России. Киев не признает его результаты и продолжает наносить удары по территории региона. По данным открытых источников, более 70% области находится под контролем российских сил, включая Энергодар, тогда как административный центр Запорожье остаётся под контролем Украины. С марта 2023 года временным административным центром региона считается Мелитополь, передает «Радиоточка НСН».
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