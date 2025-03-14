«Мы за, но есть нюансы»: Путин ответил на возможное прекращение огня «вопросами»

«Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться?», - уточнил Путин.

ТРАМП И ЕГО НАДЕЖДЫ

Американский лидер Дональд Трамп уже назвал слова Путина «многообещающими», но «не полными».

«Я надеюсь увидеть прекращение огня. Я надеюсь встретиться и поговорить с Путиным», — заявил президент США.

При этом беседа Трампа и Путина пока не состоялась, несмотря на планы главы Белого дома провести ее на этой неделе.

Зато накануне состоялась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Она прошла в закрытом формате, никаких заявлений после сделано не было, а Уиткофф уже покинул Москву. Ожидается, что Уиткофф привез в Москву видение Вашингтона по разрешению украинского кризиса. Кремль эту информацию не комментировал.

Заявления самого Трампа выглядят оптимистичными, но на практике реальная позиция США вызывает в России ряд вопросов. Например, зачем Трамп вернул поддержку Киеву, если речь идет о возможном прекращении огня. Более того, накануне стало известно, что администрация Дональда Трампа вводит новые санкции против российского энергетического и банковского секторов. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.

Разговоры о 30-дневном перемирии – это лишь желание украинских властей сделать передышку и пополнить военные запасы, тем более, что президент США Дональд Трамп очень быстро восстановил им поставку вооружения. Об этом в беседе с НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Трамп после встречи американской и украинской стороны возобновил поставки вооружения и передачу всех разведданных. То есть еще курочка яйцо не снесла, а Трамп уже открыл свои ворота. Киев не единожды повторял, что каждое перемирие — это их плюс, потому что они терпят поражение на всех фронтах. Как будет строиться разговор с российской стороны, мы узнаем после встречи и после разговора Путина с Трампом. С первого дня перемирия нацистские батальоны Украины должны покинуть территорию РФ: и Запорожскую, и Херсонскую область, а также Донецкую и Луганскую республики, то есть полное освобождение нашей территории, а не только там, где мы сейчас наступаем. Только тогда можно говорить о полном прекращении огня и о необходимости садиться за стол переговоров с украинской властью», - заявил он.

УКРАИНА И НЕ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ

Территориальный вопрос по-прежнему остается самым спорным в рамках переговоров по Украине. Американские власти обсуждают с Украиной земли, которые страна потеряет по итогам конфликта, сообщил глава США Дональд Трамп. До этого он также заявлял, что этот вопрос плотно обсуждается с Киевом, но детали примерных вариантов «сделки» не приводил.

«Мы ведем обсуждения с Украиной о территории и земле, которые будут сохранены и утрачены», — отметил он.

В конце февраля Трамп заявил, что будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше» территорий, отметив, что это «будет сложно».