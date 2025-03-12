«Хотят пополнить запасы!»: Водолацкий назвал условия для перемирия на Украине
Перемирие на Украине возможно, только если нацистский режим Владимира Зеленского полностью выведет войска со всей территории РФ, включая новые регионы, заявил НСН Виктор Водолацкий.
Разговоры о 30-дневном перемирии – это лишь желание украинских властей сделать передышку и пополнить военные запасы, тем более, что президент США Дональд Трамп очень быстро восстановил им поставку вооружения. Об этом в беседе с НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже «сегодня или завтра» его люди проведут встречу с представителями России. Он надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине уже в ближайшие дни и в скором времени хочет поговорить с главой РФ Владимиром Путиным. Американцы вдохновились тем, что Киев теперь согласен на полное 30-дневное перемирие, а не только на море и в воздухе. Глава Украины Владимир Зеленский подтвердил это. Водолацкий отметил, что перемирие возможно, только если украинские войска полностью уйдут с территории РФ.
«Режим Зеленского просто хочет оттянуть время для того, чтобы пополнить свои запасы, учитывая, что Трамп после встречи американской и украинской стороны возобновил поставки вооружения и передачу всех разведданных. То есть еще курочка яйцо не снесла, а Трамп уже открыл свои ворота. Киев не единожды повторял, что каждое перемирие — это их плюс, потому что они терпят поражение на всех фронтах. Как будет строиться разговор с российской стороны, мы узнаем после встречи и после разговора Путина с Трампом. С первого дня перемирия нацистские батальоны Украины должны покинуть территорию РФ: и Запорожскую, и Херсонскую область, а также Донецкую и Луганскую республики, то есть полное освобождение нашей территории, а не только там, где мы сейчас наступаем. Только тогда можно говорить о полном прекращении огня и о необходимости садиться за стол переговоров с украинской властью», - заявил он.
Водолацкий отметил, что пока Россия будет продолжать освобождать территории, на которых угнетаются русские люди.
«Конечно, если не брать во внимание разговоры о временном прекращении огня, мы будем освобождать те территории, где русские люди терпят унижения. Сегодня мы уже частично находимся на территории Сумской области, Харьковской области, где проживает 90% русских», - подытожил он.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил НСН, что, если Россия примет предложение о прекращении огня на 30 дней, то Зеленский будет совершать провокации на линии соприкосновения, чтобы не отменять военное положение.
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