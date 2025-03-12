«Хотят пополнить запасы!»: Водолацкий назвал условия для перемирия на Украине

Разговоры о 30-дневном перемирии – это лишь желание украинских властей сделать передышку и пополнить военные запасы, тем более, что президент США Дональд Трамп очень быстро восстановил им поставку вооружения. Об этом в беседе с НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже «сегодня или завтра» его люди проведут встречу с представителями России. Он надеется на полное прекращение огня в конфликте на Украине уже в ближайшие дни и в скором времени хочет поговорить с главой РФ Владимиром Путиным. Американцы вдохновились тем, что Киев теперь согласен на полное 30-дневное перемирие, а не только на море и в воздухе. Глава Украины Владимир Зеленский подтвердил это. Водолацкий отметил, что перемирие возможно, только если украинские войска полностью уйдут с территории РФ.