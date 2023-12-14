МВД России объявило в розыск главу ГУР Буданова
14 декабря 202304:02
В России объявлен в розыск начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел РФ.
Он обвиняется в терроризме. Статья, по которой ведется розыск, не указывается.
В октябре 2022 года ФСБ России сообщила, что Буданов является организатором взрыва на Крымском мосту.
Ранее бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк заявил, что супругу Буданова отравили мышьяком и ртутью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru