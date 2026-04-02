За последние 15 лет объем повседневного устного общения неуклонно сокращается, следует из исследования профессора психологии Университета Аризоны Маттиаса Меля. Анализ, представленный в журнале Perspectives on Psychological Science показывает, что в среднем в день произносится на 338 слов меньше. Тенденцию объясняют тем, что соцсети создают иллюзию непрерывного общения. При этом Кибрик подчеркнул, что переписка в мессенджерах тоже является вербальным общением.

«Известно, что даже люди, которые много пишут, например, в силу специфики профессии, все равно больше говорят. Устно мы очень быстро произносим слова, на то, чтобы писать, уходит больше времени. Допускаю, что сейчас происходит некоторый сдвиг в сторону письменного языка. Еще 10-15 лет назад некоторые люди практически ничего не писали, разве что заполняли анкету в отделе кадров. Теперь все стали писателями, пишут в соцсетях. Скорее всего изменения происходят за счет людей, которые раньше не писали, а теперь стали делать это больше, это средняя температура по больнице. Люди, которые активно пользовались письменной речью раньше, думаю, сейчас пользуются ей примерно на том же уровне», - сказал он.