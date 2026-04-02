Меньше не хуже: Что станет с устной речью в эпоху тотальной переписки
То, что в последние 15 лет объем повседневного устного общения сокращался, необязательно негативно повлияет на качество речи, заявил НСН Андрей Кибрик.
Чтение хорошего литературного текста способствует улучшению устной и письменной речи, но эффект не будет заметен мгновенно, сообщил в беседе с НСН директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик.
За последние 15 лет объем повседневного устного общения неуклонно сокращается, следует из исследования профессора психологии Университета Аризоны Маттиаса Меля. Анализ, представленный в журнале Perspectives on Psychological Science показывает, что в среднем в день произносится на 338 слов меньше. Тенденцию объясняют тем, что соцсети создают иллюзию непрерывного общения. При этом Кибрик подчеркнул, что переписка в мессенджерах тоже является вербальным общением.
«Известно, что даже люди, которые много пишут, например, в силу специфики профессии, все равно больше говорят. Устно мы очень быстро произносим слова, на то, чтобы писать, уходит больше времени. Допускаю, что сейчас происходит некоторый сдвиг в сторону письменного языка. Еще 10-15 лет назад некоторые люди практически ничего не писали, разве что заполняли анкету в отделе кадров. Теперь все стали писателями, пишут в соцсетях. Скорее всего изменения происходят за счет людей, которые раньше не писали, а теперь стали делать это больше, это средняя температура по больнице. Люди, которые активно пользовались письменной речью раньше, думаю, сейчас пользуются ей примерно на том же уровне», - сказал он.
Согласно американскому исследованию, если в 2005 году среднестатистический человек произносил около 16 000 слов в день, то в 2019 году показатель упал до 12 700 слов. По словам собеседника НСН, снижение объема устного общения необязательно говорит об ухудшении качества речи.
«Не думаю, что мы уверенно можем делать такие прогнозы. Качество и количество – разные категории. Может быть, лучше будут говорить меньше, но лучше. В целом, конечно, восприятие хорошего литературного отредактированного текста способствует тому, что человек и сам будет производить более качественную речь. Но чтение или прослушивание аудиокниг сразу не проецируется на то, как мы устно говорим, это несколько разные вещи», - уточнил Кибрик.
Ранее сообщалось, что слова «окак», «лабубу», «сигма», «пикми» и «договорнячок» вошли в топ-40 самых популярных слов 2025 года. При этом доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко объяснил НСН, что к распространению сленга и жаргонизмов стоит относиться спокойно, поскольку языковая система допускает появление новых слов и также может самостоятельно очищаться от ненужной лексики.
