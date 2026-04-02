Управляющая компания подала иск к актрисе Бочкаревой

Управляющая компания обратилась в суд с иском к актрисе Наталье Бочкаревой из-за задолженности по коммунальным платежам. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.

Иск был зарегистрирован 21 января этого года. Истцом выступает ООО «Служба комфорта Смайнекс», при этом сумма требований в документах не раскрывается. Первая беседа сторон назначена на май, другие детали разбирательства пока не уточняются.

Актриса Бочкарева до сих пор не заплатила штраф за кокаин

В декабре 2025 года Бочкареву привлекли к административной ответственности за хулиганство.

Помимо этого, в 2020 году актриса была оштрафована на 30 тысяч рублей по делу о хранении наркотиков после инцидента, произошедшего в Москве в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
