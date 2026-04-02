Управляющая компания подала иск к актрисе Бочкаревой

Управляющая компания обратилась в суд с иском к актрисе Наталье Бочкаревой из-за задолженности по коммунальным платежам. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.

Иск был зарегистрирован 21 января этого года. Истцом выступает ООО «Служба комфорта Смайнекс», при этом сумма требований в документах не раскрывается. Первая беседа сторон назначена на май, другие детали разбирательства пока не уточняются.