В Госдуме не ждут смягчения санкционной политики ЕС

Смягчение позиции Евросоюза в отношении России в ближайшее время маловероятно, заявил «Ленте.ру» замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

По его словам, ожидания изменения курса ЕС минимальны, и, как он считает, новый пакет санкций, скорее всего, будет принят. Депутат отметил, что существенных изменений ни в риторике, ни в подходах Брюсселя к России в обозримой перспективе не предвидится.

Орбан назвал отмену санкций против РФ единственным выходом из энергокризиса

Кирьянов также указал, что экономическая ситуация в странах Европы, по его оценке, складывается неблагоприятно. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит развиваться независимо от санкционной политики ЕС.

Он добавил, что российская экономика, по его мнению, уже адаптировалась к ограничениям, и возможные новые меры не окажут на нее критического влияния, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры