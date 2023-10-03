Следком заочно обвинил Буданова и трех украинских военачальников в терроризме

Также в терроризме заочно обвинили командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу, командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергея Бурденюка, пишет RT.

«Собраны ... доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали в СК.

Ведомство уточнило, что атаки были зафиксированы в Москве и Подмосковье, Крыму, Севастополе, Ростовской, Белгородской, Брянской областях и ряде других регионов.

Следком в ближайшее время объявит главу ГУР и военачальников в розыск, а также заочно заключит их под стражу, пишет Ura.ru.

