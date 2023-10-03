Следком заочно обвинил Буданова и трех украинских военачальников в терроризме
Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в терроризме руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также в терроризме заочно обвинили командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу, командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергея Бурденюка, пишет RT.
«Собраны ... доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали в СК.
Ведомство уточнило, что атаки были зафиксированы в Москве и Подмосковье, Крыму, Севастополе, Ростовской, Белгородской, Брянской областях и ряде других регионов.
Следком в ближайшее время объявит главу ГУР и военачальников в розыск, а также заочно заключит их под стражу, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru