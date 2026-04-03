СМИ: Ответные удары Ирана ошеломили министра войны США Хегсета

Масштабный ответ Тегерана на атаки США и Израиля очень удивил сотрудников администрации США Дональда Трампа, в том числе министра войны Пита Хегсета, сообщает Time.

Трамп пообещал за 2-3 недели отбросить Иран в «каменный век»

По данным издания, глава Пентагона ожидал, что Иран так или иначе будет сопротивляться, но когда он начал атаковать практически Ближний Восток, его осенило: «Ого, мы действительно оказались втянуты в это», — заявил газете собеседник, знакомый с ходом рассуждений американского министра. Это разрушило предположение, что Тегеран ограничится показной ответной реакцией, что ошеломило Хегсета.

Ранее Пентагон допустил развертывание сухопутных войск в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокПентагонСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры