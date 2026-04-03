СМИ: Ответные удары Ирана ошеломили министра войны США Хегсета
Масштабный ответ Тегерана на атаки США и Израиля очень удивил сотрудников администрации США Дональда Трампа, в том числе министра войны Пита Хегсета, сообщает Time.
По данным издания, глава Пентагона ожидал, что Иран так или иначе будет сопротивляться, но когда он начал атаковать практически Ближний Восток, его осенило: «Ого, мы действительно оказались втянуты в это», — заявил газете собеседник, знакомый с ходом рассуждений американского министра. Это разрушило предположение, что Тегеран ограничится показной ответной реакцией, что ошеломило Хегсета.
Ранее Пентагон допустил развертывание сухопутных войск в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
